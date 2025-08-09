РФ подтверждает свою неизменную позицию о необходимости незамедлительного прекращения огня в секторе, указали в российском дипведомстве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Планы Израиля в отношении сектора Газа вызывают осуждение и отторжение, их реализация чревата усугублением и без того драматической ситуации на этой территории. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание, что 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военной операции в секторе Газа и взятия под контроль его некогда самого густонаселенного центрального района.

"Ожидается, что в ближайшее время там не останется ни одного мирного жителя. Все они подвергнутся принудительному выдворению. Не скрывается нацеленность израильской стороны в дальнейшем поэтапно захватить и оккупировать весь сектор", - отметили в МИД.

"Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы. Очевидно, что тем самым будут существенно осложнены международные усилия по деэскалации в зоне конфликта с серьезными негативными последствиями для всего ближневосточного региона", - говорится в заявлении МИД.

При этом Россия "подтверждает свою неизменную позицию о необходимости незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, освобождения всех заложников и удерживаемых лиц, а также восстановления беспрепятственного гуманитарного доступа". "В Москве твердо убеждены в безальтернативности решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе с центральным двугосударственным принципом, предусматривающим создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - подчеркнули в дипведомстве.