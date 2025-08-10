Как в Республике Корея, в ходе заседания планируется принять совместное заявление, посвященное новым технологиям в аграрном секторе

ИНЧХОН /Республика Корея/, 10 августа. /ТАСС/. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой принимает участие во встрече по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, посвященной продовольственной безопасности, передает корреспондент ТАСС с места проведения мероприятия в Инчхоне.

Встреча проводится под лозунгом "Продвижение инноваций в аграрной и продовольственной системах в целях общего благосостояния". В качестве председателя Министерство сельского хозяйства Республики Корея намерено обсудить обмен инновационными практиками между экономиками региона, международное сотрудничество с использованием технологий искусственного интеллекта в сфере сельского хозяйства.

Как сообщили южнокорейские власти, в ходе заседания планируется принять совместное заявление, посвященное новым технологиям в аграрном секторе.

В АТЭС входит 21 экономика региона, в том числе Австралия, Вьетнам, Гонконг (часть КНР), Индонезия, Канада, КНР, РФ, США, Чили и Япония. В 2025 году под председательством Республики Корея саммит пройдет 31 октября - 1 ноября в городе Кёнджу - столице одного из древних корейских государств. 4 августа во встрече АТЭС принял участие министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.