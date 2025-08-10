Российско-эквадорские отношения носят дружественный и конструктивный характер, отметила председатель Совфеда

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Совет Федерации РФ придает большое значение углублению парламентского диалога с Национальной ассамблеей Эквадора. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем независимости Республики Эквадор на имя председателя Национальной ассамблеи Нилса Олсена Пита.

"В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации придают большое значение углублению парламентского диалога с Национальной ассамблеей Республики Эквадор и подтверждают готовность развивать взаимодействие по всем направлениям как в двустороннем формате, так и по линии международных организаций", - сообщила Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.

Российско-эквадорские отношения носят дружественный и конструктивный характер, Эквадор является давним и надежным партнером России в Латинской Америке, отметила председатель СФ.