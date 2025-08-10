Москва сделала это, чтобы "остужать разгоряченные головы в столицах некоторых стран НАТО", заявил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москва решила снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), чтобы остужать разгоряченные головы в столицах некоторых стран НАТО. РФ не могла действовать по-другому в нынешней ситуации, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны. Их немало. <...> Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах НАТОвских", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

"Я не думаю, что в нашей ситуации мы могли бы действовать по-иному", - подчеркнул замминистра.