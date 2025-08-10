По словам исполняющего обязанности постоянного представителя России при организации Дмитрия Полянского, решение провести встречу только сейчас приняли "несмотря на крайне опасное развитие событий на оккупированной палестинской территории"

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Россия выразила разочарование тем, что Панама как председатель Совета Безопасности ООН проигнорировала просьбу о незамедлительном созыве экстренного заседания по палестинскому вопросу. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Разочарованы, что панамское председательство, проигнорировав просьбы большинства членов Совета Безопасности, включая Российскую Федерацию, созвать внеочередное заседание незамедлительно, приняло решение провести его лишь сегодня", - сказал Полянский на заседании.

По его словам, решение провести заседание только сейчас было принято "несмотря на крайне опасное развитие событий на оккупированной палестинской территории". Он уточнил, что речь идет об "анонсированном израильским руководством решении по эскалации боевых действий в секторе Газа, предусматривающем его оккупацию".

Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил журналистам, что рассчитывает на проведение экстренного заседания вечером 8 августа, однако затем последовала информация, что постпредство Панамы собиралось внести в график заседание по палестинскому вопросу на 9 августа, а затем и вовсе перенесло его на 10 августа.