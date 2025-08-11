Дипломат указала, что генсек НАТО, призывая отказаться от юридического признания новых территорий в составе России, вспомнил исторический казус, когда у Литвы, Эстонии и Латвии с 1940 по 1991 годы были посольства в Вашингтоне

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте прямо поддерживает фашизацию Европы, требуя не признавать новые российские территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье на сайте издания "Известия".

Дипломат указала, что Рютте в интервью CBS, призывая отказаться от юридического признания новых территорий в составе РФ, вспомнил исторический казус, когда "у Литвы, Эстонии и Латвии с 1940 по 1991 годы были посольства в Вашингтоне, что означало признание фактического контроля СССР над их территориями, но никогда не юридическое согласие с этим фактом". "Тот самый случай, когда несчастье помогло - Рютте сам выстроил историческую цепочку перерождения нацизма в неонацизм на примере Украины", - заметила Захарова.

Дипломат также напомнила, как в 1920-1930-х годах в Прибалтике в результате антигосударственных путчей при поддержке Германии и Италии к власти пришли фашистские режимы, после чего в 1940 году бежали на Запад, а к власти пришли демократические левые силы, которые, получив мандат от народа в условиях Второй мировой войны, приняли решение войти в состав СССР на правах национальных республик. Москва, по ее словам, на запрос народных представителей прибалтийских стран, оказавшихся на передовой глобального противостояния, ответила благожелательно: решениями VII сессии Верховного совета СССР в августе 1940 года Советский Союз взял народы Балтии под свою защиту, а в годы Великой Отечественной войны советские солдаты отдали жизни за освобождение Прибалтики от нацизма.

Однако Запад в то время, продолжила Захарова, "наплевал на демократический и свободный выбор прибалтов", и "фашисты, бежавшие из Литвы, Эстонии и Латвии, обосновались в Европе и США". "Полвека американцы содержали этих дармоедов, пока советские Литва, Латвия и Эстония развивались, двигали вперед экономику, обогащали культуру и просто наслаждались жизнью", - констатировала дипломат. При этом она обратила внимание, что американцев не смущал тот факт, "что под их боком содержатся наследники профашистских недобитков, несмотря на неоднократные обращения СССР к США по этому вопросу". Для Вашингтона, по ее словам, "это был элемент давления а Москву - "политический конструкт с гнилой начинкой".

Диверсия Рютте

Предложение Рютте, как подчеркнула Захарова, "поражает своей безнравственностью, ведь он ностальгирует по палачам холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на Западной Украине".

По мнению официального представителя, речь идет о системной диверсии - под реабилитацию антисоветских коллаборантов и "лесных братьев", виновных в преступлениях против мирного населения и участии в холокосте, подведена псевдоюридическая основа. "Евронацистское руководство возводит на пьедестал кровавых палачей и одобряет ликвидацию памятников тем, кто освободил Европу от коричневой чумы", - заявила она.

Таким образом, "объединенно-обедненная Европа" создает агрессивный пояс русофобских режимов у западных границ России и использует риторику Рютте для идеологической мобилизации экстремистов, уже задействованных на Украине", считает дипломат. "Такой же эксперимент они пытались ставить с "ичкерийскими эмиссарами" в Британии, чествуя террористов как послов, когда их соотечественники истекали кровью на Кавказе. Не вышло тогда, не выйдет и сейчас", - предупредила Захарова.

В конце статьи представитель МИД России иронично отметила: "А когда по графику Рютте будет принимать верительные грамоты послов Каталонии и Шотландии?".