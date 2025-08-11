Александр Боцан-Харченко заявил, что целью этих действий является пересмотр статуса Республики Сербской

БЕЛГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Приговор в отношении президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорада Додика сфабрикован и не имеет ничего общего с законом. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью сербской газете "Политика".

"Позиция Москвы полностью совпадает с позицией Белграда, это сфабрикованное решение, не имеющее ничего общего с законом", - ответил российский посол на вопрос о попытках отстранения Додика от власти. По его словам, целью этих действий является пересмотр статуса Республики Сербской.

Боцан-Харченко также подчеркнул, что в условиях превращения Боснии и Герцеговины в централизованное государство боснийские сербы утратят право голоса и не смогут сохраниться как народ.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики). Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

ЦИК БиГ 6 августа принял решение о прекращении полномочий Додика в связи с вынесенным ему приговором и о проведении в Республике Сербской досрочных выборов. До этого Апелляционная палата суда в Боснии и Герцеговине оставила в силе приговор первой инстанции в отношении главы энтитета в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью из-за игнорирования решений Шмидта. Додик в ответ анонсировал проведение референдума о доверии в Республике Сербской.