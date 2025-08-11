Документы позволят планировать весь жизненный цикл кораблей, заявил глава Морской коллегии РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Разработка программы кораблестроения до 2050 года и программы кораблестроения ФСБ в настоящее время подходит к концу. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"В настоящее время завершается разработка программы кораблестроения до 2050 года и программы кораблестроения органов ФСБ", - сообщил Патрушев в интервью "Российской газете".

Документы, по его словам, позволят планировать весь жизненный цикл кораблей, определят их количество, тип строящихся кораблей и судов, а также серийность.

"В обозримой перспективе флот будет преображаться. Мы берем курс на создание подлинно сбалансированного флота, способного решать любые задачи во всех значимых для России районах Мирового океана", - пояснил глава Морской коллегии.

Программа кораблестроения до 2050 года разрабатывается в продолжение принятой Стратегии развития Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Реализация программы будет предусмотрена в рамках госпрограммы вооружения и государственного оборонного заказа.

Президент РФ Владимир Путин 30 мая утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года. В стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. В тексте документа также дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта СВО. Решение о подготовке стратегии было принято в июле 2024 года на совещании в Кремле.