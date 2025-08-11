В ближайшее время необходимо актуализировать Морскую доктрину, обновить Стратегию развития морской деятельности и Основы госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года, напомнил помощник президента

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ведомства будут согласовывать при подготовке все документы стратегического планирования в морской сфере с Морской коллегией РФ. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"По предложению Морской коллегии [РФ] Совет безопасности [РФ] уделил внимание документам стратегического планирования в морской сфере. Определено, что при подготовке таких документов ведомства обязаны обеспечить их согласование с Морской коллегией", - рассказал Патрушев, отвечая на вопрос о том, какие решения были приняты в ходе недавнего совещания Совбеза РФ по вопросам повышения эффективности национальной морской политики.

В ближайшее время необходимо актуализировать Морскую доктрину Российской Федерации, обновить Стратегию развития морской деятельности до 2030 года, Основы государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, напомнил помощник президента РФ.

"Разумеется, обсудили и более прикладные задачи. По итогам совещания главой государства даны поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности, - продолжил Патрушев. - В частности, предусмотрено активное использование отечественных передовых разработок для исключения зависимости от иностранных технологий и комплектующих".

Среди прочего, по словам главы Морской коллегии, речь шла об усилении экологического контроля и ужесточении ответственности за нарушения, допущенные при осуществлении морской деятельности, которые привели к возникновению техногенных катастроф.