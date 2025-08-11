Патрушев: Россия обязана последовательно реализовывать свою морскую политику

Глава Морской коллегии РФ заявил, что для развития страны требуется обеспечение национальных интересов, а важнейшим является укрепление ее обороноспособности и экономического морского потенциала

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия, обладающая статусом одной из ведущих морских держав в мире, обязана последовательно реализовывать свою морскую политику. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Россия как одна из ведущих морских держав на планете обязана иметь и последовательно реализовывать свою морскую политику, - рассказал он в интервью "Российской газете". - История показывает, как многие государства, пренебрегавшие морским вектором развития, сходили со сцены, а страны, вовремя обратившие внимание на океаны, становились ведущими в мире". По его словам, для развития и процветания страны требуется обеспечение национальных интересов, а важнейшим является укрепление ее обороноспособности и экономического морского потенциала.

"Для поддержания морской мощи государства крайне необходимо согласованное развитие военно-морского флота, торгового и пассажирского транспорта, морской научно-исследовательской деятельности, эффективное освоение морских ресурсов", - продолжил Патрушев.

При этом сохранение за Россией статуса великой морской державы возможно только при высоком уровне межведомственной координации на данном направлении, отметил помощник президента.

"Первый год работы Морской коллегии подтвердил значимость системного стратегического подхода к развитию морской деятельности на основе долгосрочного планирования, а также объединения усилий всех ведомств и организаций", - резюмировал он.