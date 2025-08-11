Для обновления флота и судостроительных мощностей кабмин недавно принял Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, уточнил помощник президента

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Почти половина аварийных случаев в море связана с неисправностями кораблей, поэтому их строительство и модернизация находятся на особом контроле Морской коллегии РФ. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"По нашим данным, почти половина всех аварийных случаев в море связана с техническими неисправностями судов. Поэтому строительство и модернизация гражданского флота находятся на особом контроле Морской коллегии", - пояснил Патрушев, говоря об ужесточении ответственности за нарушения при осуществлении морской деятельности, которые привели к возникновению техногенных катастроф, в том числе аварии с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе.

Для обновления как военного, так и гражданского флота, а также судостроительных мощностей правительство недавно приняло Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, уточнил помощник президента РФ.

"В настоящее время готовится план ее реализации", - резюмировал он.

О ЧП с танкерами

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, они перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.