Патрушев: опыт судостроителей внедряют и на других предприятиях в России

Подготовка кадров является одним из первостепенных вопросов, отметил глава Морской коллегии РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти со скрупулезностью относятся к вопросу подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей. Опыт талантливых работников этой сферы уже внедряется и на других предприятиях, заметил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Подготовка кадров является одним из первостепенных вопросов", - отметил Патрушев и добавил, что Морская коллегия регулярно дает многим ведомствам поручения "принимать меры, направленные на усиление обеспеченности судостроительной и транспортной отрасли квалифицированными кадрами".

"С удовлетворением отмечаем, какие трудолюбивые и высокопрофессиональные люди работают на море, верфях, в конструкторских бюро и смежных отраслях, какую сложнейшую работу они выполняют, насколько велик их творческий потенциал, - заметил помощник президента. - Их опыт внедряем на предприятиях других регионов страны". По словам председателя Морской коллегии, структура также ходатайствует о награждении многих работников отрасли: "Государство высоко ценит их нелегкий труд, поддерживает и продолжит поддерживать".

Как поделился Патрушев, подготовка судостроителей, судовых механиков, гидрографов, инженеров ведется в нескольких вузах. "Чтобы заинтересовать молодежь стать судостроителями, в общеобразовательных школах страны создаются профильные инженерно-технологические судостроительные классы, - отметил он. - Продолжается совершенствование единой системы довузовских образовательных учреждений ВМФ".

Помощник президента напомнил о благополучном завершении учебного года в новом филиале Нахимовского училища в Мариуполе - одном из пяти действующих в стране. "Воссоединившиеся с Россией регионы уже готовят юных моряков, которые, не сомневаюсь, в будущем составят славу российского флота", - заключил Патрушев.