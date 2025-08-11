Законопроект "О судостроении" будет способствовать формированию целостного правового регулирования деятельности, указал глава Морколлегии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Изменения в нормативно-правовой базе необходимы для решения накопившихся в последнее время проблем в судостроении. Об этом рассказал помощник президента РФ, глава Морколлегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"В судостроении в последнее время накопилось много проблем. Для их решения необходимы изменения в нормативно-правовой базе. Предлагаемый законопроект ["О судостроении"] будет способствовать формированию целостного правового регулирования деятельности в области судостроения", - пояснил глава Морколлегии.

Крайне важно, по его словам, для дальнейшего развития отрасли упорядочить взаимоотношение судостроительных предприятий с заказчиком, отношение верфей с заводами, выпускающими комплектующее оборудование.

"Остро назрела необходимость навести порядок в отношениях, возникающих при ремонте, переоборудовании, модернизации и утилизации кораблей и судов, - продолжил Патрушев. - За год работы [Морколлегии] мы изучили проблемы, с которыми сталкиваются конструкторские бюро и научно-исследовательские институты. Считаем, что их работу также необходимо структурировать".

Предлагаемый закон позволит восстановить и научно-технический задел судостроительной отрасли, добавил помощник президента.

Перспективное развитие морской науки

Патрушев отметил, что за выработку новых направлений в работе научного сообщества в морской сфере стал отвечать созданный научно-экспертный совет Морской коллегии. "Он уже предложил комплекс мер, касающихся развития научно-исследовательского флота, освоения Арктики, использования новых материалов в судостроении, разработки и применения беспилотных подводных и надводных аппаратов", - перечислил помощник президента.

По предложению Морской коллегии российский лидер Владимир Путин одобрил идею создания Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова, который обеспечит интеграцию исследовательского, конструкторского, технологического и кадрового потенциала в единой структуре, рассказал Патрушев.

"Более того, президент РФ поручил ряду министерств и ведомств принять дополнительные меры, направленные на актуализацию целей и задач НИОКР, прикладных научных исследований, проводимых в интересах создания современных образцов морской техники, и, что немаловажно, обеспечить внедрение полученных результатов научной деятельности", - уточнил он.

Также главой государства принято решение сформировать единую долгосрочную программу морских научных экспедиционных исследований и подготовить стратегию обновления научного флота, резюмировал глава Морколлегии.