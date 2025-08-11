Отдельное внимание коллегия уделяет транспортной инфраструктуре, указал помощник президента РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. У морских и речных портов РФ есть огромный нереализованный потенциал, поэтому Морская коллегия принимает дополнительные меры по увеличению их мощности и использование дноуглубительной техники. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава Морколлегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

Патрушев, говоря о поездках по регионам страны, пояснил, что каждая из них завершается выработкой мер, направленных на решение задач, возложенных на Морскую коллегию. Отдельное внимание коллегия уделяет транспортной инфраструктуре.

"У морских и речных портов есть огромный нереализованный потенциал, поэтому после каждого посещения принимаем дополнительные меры, направленные на увеличение мощности портов, использование дноуглубительной техники", - рассказал он.

По его словам, уже даны поручения, связанные с созданием необходимой группировки российского дноуглубительного флота с использованием производственных мощностей и компетенций отечественной судостроительной промышленности.

"Вообще говоря, порты не должны жить отдельной жизнью, нужно их плотно встраивать в общероссийскую транспортную систему", - подчеркнул Патрушев. В связи с этим он также напомнил, что совместно с федеральными и региональными властями и бизнесом прорабатывается создание сети мультимодальных транспортно-логистических центров.

"Они должны появиться по всей стране и обеспечить интеграцию водного транспорта с железнодорожным и автомобильным, создав равные условия их функционирования", - пояснил помощник президента.

Другие итоги

Говоря о других впечатлениях по итогам поездок в регионы РФ, Патрушев уточнил, что для искоренения проблем, с которыми годами сталкивались судостроительные предприятия, нужна лишь грамотная координация.

"Например, при реализации гособоронзаказа критически важно, чтобы заказчик в полной мере учитывал финансовое положение заводов-исполнителей и соблюдал платежную дисциплину, а исполнители, в свою очередь, строго следовали графику выполнения заказов, - рассказал он. - Недопустимо, когда общегосударственные интересы подменяются ведомственными и корпоративными".