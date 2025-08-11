Патрушев: у России нет цели вписаться в глобальную архитектуру морских перевозок

Глава Морской коллегии РФ отметил, что есть цель укреплять экономику страны

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия не ставит целью вписаться в глобальную архитектуру морских перевозок, есть цель укреплять экономику страны. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"У нас нет цели куда-то вписаться или внедриться. Есть цель укреплять экономику страны", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос о том, как в целом российский морской транспорт вписывается в глобальную архитектуру морских перевозок.

"Россия обладает огромным потенциалом, над реализацией которого мы усиленно работаем. Акцент делаем на такие стратегические проекты, как Трансарктический транспортный коридор и международный транспортный коридор Север - Юг", - подчеркнул он.

Успешность запуска упомянутых коридоров, по словам главы Морской коллегии, зависит прежде всего от мощности внутренней логистики РФ, эффективного использования возможностей великих российских рек, транспортировка грузов по которым стоит гораздо дешевле, чем перевозки наземным транспортом.

Поэтому президентом России поставлены задачи наращивания пропускной способности внутренних водных путей и железнодорожной инфраструктуры в интересах работы портов, а также организации новых логистических маршрутов, в том числе на базе уже имеющихся объектов, уточнил Патрушев.

"Показательный пример - Беломорско-Балтийский канал. Его модернизация будет способствовать увеличению загрузки Трансарктического транспортного коридора и повышению эффективности МТК Север - Юг", - резюмировал помощник президента.