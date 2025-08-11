Замглавы МИД России и Мохаммад Назрул Ислам обсудили актуальные перспективы развития российско-бангладешских отношений

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин принял копии верительных грамот у нового посла Бангладеш в РФ Мохаммада Назрула Ислама. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Отмечается, что в ходе встречи были затронуты некоторые актуальные перспективы развития российско-бангладешских отношений.

В августе 2024 года министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало послов из нескольких стран, включая Россию. Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан занимал эту должность с января 2020 года.

5 августа 2024 года на фоне массовых антиправительственных демонстраций занимавшая пост премьера Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и улетела в Индию. В протестах принимали участие студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием перспектив. В результате беспорядков, которые прошли в разных городах Бангладеш в июле и августе, погибли около 1,4 тыс. человек. 8 августа в стране было приведено к присяге временное правительство, которое возглавил Юнус.