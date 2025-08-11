МИД Армении проинформировал Лаврова о контактах Пашиняна с Трампом и Алиевым

Глава МИД РФ отметил готовность Москвы содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал в телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о деталях контактов премьер-министра Армении Никола Пашиняна с лидерами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал о деталях состоявшихся контактов премьер-министра Республики Армения Пашиняна с президентами США Трампом и Азербайджана - Алиевым. Лавровым была подчеркнута важность достижения устойчивого мира между Баку и Ереваном в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., достигнутых при центральной роли России", - отметили в ведомстве.

Кроме того, была обозначена "готовность Москвы и далее содействовать комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".

"Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-армянской повестки дня", - подчеркнули в МИД РФ.

Алиев и Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.