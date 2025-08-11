Посольство РФ в Британии: Лондон пытается сорвать урегулирование на Украине

Европейские страны рассчитывают продолжить использовать Украину как таран против России, сообщили в дипмиссии

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Великобритания и ее европейские партнеры пытаются сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Соединенном Королевстве.

"Россия была и остается открытой для урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим путем. При этом речь должна идти о прочном и долгосрочном мире, который может быть достигнут лишь путем искоренения первопричин кризиса. На этом фоне отмечаем непрекращающиеся попытки Лондона и некоторых его партнеров сорвать выход на мирное разрешение конфликта через устранение его коренных причин", - сказано в заявлении российского диппредставительства.

"Это наглядно демонстрируют заявления и развитая британским руководством активность в преддверии российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске. Такая линия лишний раз подтверждает конъюнктурность подхода европейских столиц, рассчитывающих и далее использовать Украину в качестве антироссийского тарана", - сказано в заявлении посольства РФ.