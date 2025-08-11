Украинский дипломат фактически оправдывает и поощряет проводимую режимом Владимира Зеленского человеконенавистническую линию на языковую, культурную, а также религиозную сегрегацию на Украине, указали в диппредставительстве

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный манипулирует общим прошлым, рассуждая на тему идентичности украинцев. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, распространенном после публикации статьи бывшего украинского генерала в журнале Vogue.

"Обратили внимание на то, что посол Украины в Лондоне В. Залужный в недавней статье для издания Vogue пустился в рассуждения на тему идентичности, единства и исторических уроков для украинцев. Под броской "упаковкой" скрывается лишь стремление автора на публику эксплуатировать искусственно возведенные разделительные линии в нынешнем украинском обществе, а также бесстыдно манипулировать нашим общим прошлым в угоду антироссийской повестке киевских властей", - отмечается в заявлении посольства РФ.

"Парадоксально, но говорящий о единстве В. Залужный фактически оправдывает и поощряет проводимую режимом В. Зеленского человеконенавистническую линию на языковую, культурную, а также религиозную сегрегацию на Украине. По сути, подтверждает, что после госпереворота 2014 г. к власти в Киеве пришли те, кто решил строить украинскую государственность на отрицании всего русского, дискриминации многомиллионного русскоязычного населения страны, равно как и проживающих в ней нацменьшинств, в нарушение ее конституции и международных обязательств. Именно это стало одной из первопричин, которые привели к многолетнему кризису и впоследствии вынудили нашу страну начать специальную военную операцию", - подчеркивается в заявлении российского диппредставительства.

В посольстве РФ указали, что "любой честный разговор об исторических уроках также обязан затронуть вопрос, как и почему за прошедшее десятилетие под неонацистскими лозунгами Украина была превращена в инструмент для нанесения России "стратегического поражения" в руках западных кураторов". "И чем подобная геополитическая "неразборчивость в связях" обходится самому украинскому народу, который по-прежнему воспринимается его зарубежными покровителями исключительно в качестве "расходного материала", - говорится в заявлении.

"В свою очередь киевский режим, ранее запятнавший себя многочисленными преступлениями против мирных жителей Донбасса, поставил на поток использование откровенно террористических методов, нарушая нормы международного гуманитарного права. Свидетельством этому являются нападение ВСУ на Курскую область, теракты в российских городах и против гражданской инфраструктуры. Разговор на данную тему В. Залужному едва ли удобен, ведь он - "плоть от плоти" нынешней киевской диктатуры", - заключили в посольстве РФ.