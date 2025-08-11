В российских силовых структурах сообщили, что генштаб украинской армии не предоставил никаких доказательств о захвате населенного пункта

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Генеральный штаб ВСУ опубликовал искаженную информацию о том, что украинская армия якобы заняла населенный пункт Бессаловка. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать "перемоги" (с укр. "победы" - прим. ТАСС) из ничего. Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области", - отметил собеседник агентства.

При этом, указал он, генштаб ВСУ не предоставил никаких подтверждений данной информации.

Собеседник агентства добавил, что на командование ВСУ за такую публикацию обрушилась с критикой депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, которая прямо обвинила генштаб во лжи. "При этом она отметила, что заявлениям о восстановлении контроля над Бессаловкой не предшествовали никакие заявления о ее потере", - подчеркнул собеседник.

7 июля Минобороны России заявило о том, что подразделения Северной группировки войск освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.