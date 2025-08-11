Официальный представитель МИД РФ уточнила, что быдло это - "оскотинившиеся хамы без чести и совести, выполняющих чужие команды"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевский режим, который притесняет русский язык, "групповым быдлом".

Дипломат обратила внимание на заявление нового уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской, которая призвала исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии.

"Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пэцэушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу - быдло. Раньше польские шляхтичи называли так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды. Киевский режим - это и есть групповое быдло", - написала дипломат в Telegram-канале.