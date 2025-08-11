Депутат ГД направил Москальковой заверенный список политзаключенных на Украине

Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что такие письма будут отправляться еженедельно

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный список политзаключенных, находящихся на Украине. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

Кузнецов в штабе Захара Прилепина курирует работу по возвращению с Украины гражданских лиц. По его словам, такие списки будут формироваться и направляться омбудсмену еженедельно.

"В целях продолжения и развития практики освобождения гражданских заключенных на Украине команда Прилепина приступила к подготовке верифицированных списков, содержащих информацию по обвиняемым в содействии Вооруженным силам Российской Федерации лицам. Привлеченные к работе по верификации списка эксперты на основании анализа данных судебной системы Украины составили справки, содержащие информацию о лицах из вышеуказанного списка", - говорится в письме депутата Москальковой, к которому прилагается список заключенных из восьми человек.

Депутат сообщил ТАСС, что списки составляются на основе обращений родственников политзаключенных и данных судебной системы Украины. Обратиться к парламентарию можно через бот обратной связи в Telegram.

Как ранее сообщил источник ТАСС, Россия и Украина проведут обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Такая договоренность достигнута во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Кузнецов сообщал, что планируется создать верифицированные списки политзаключенных, находящихся за решеткой на Украине за симпатию к России.

Статистика

По словам Кузнецова, Москва и Киев располагают предварительным списком гражданских лиц для обмена. Он отметил, что в 2023 году его аппарат вел работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Они посещали перекрестно пленных: Кузнецов - украинских в России, Лубинец и его сотрудники - российских на Украине - как гражданских, политзаключенных, так и военных.

Подполковник Росгвардии политический деятель, писатель Прилепин ранее сообщал ТАСС, что до 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине. С 2022 года там открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается политически-мотивированных преследований, в том числе за пророссийскую позицию.

Исследование проводила рабочая группа под руководством бывшего политзаключенного и журналиста Павла Волкова. Кузнецов курирует работу по возвращению с Украины гражданских в штабе Прилепина. Списки составляются на основе обращений и данных судебной системы Украины.