Захарова: на фоне кризиса ЕС необходим "враг" в лице РФ, чтобы списать провалы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Европейским элитам необходим "враг" в лице России на фоне острого социально-экономического кризиса, чтобы списать на РФ свои собственные провалы. Об этом заявила в интервью изданию "Эксперт" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для оправдания агрессии и канализации накапливающегося в обществе негатива против России развернута многокомпонентная диффамационная кампания, подпитываемая постоянными провокациями, фейками и прямой ложью. На фоне острого социально-экономического кризиса современным евроэлитам жизненно необходим "враг", на которого можно свалить все собственные беды и списать свои провалы", - сказала она.

По словам Захаровой, в евроатлантических столицах по-прежнему грезят о нанесении России "стратегического поражения" и ради исполнения этой идеи-фикс готовы на все. "Руками Запада был создан и вскормлен неонацистский киевский режим, зацикленный на уничтожении всего русского. Блицкриг против нашей страны не удался, санкции провалились, накачка вооружением киевских головорезов не может изменить ситуацию на фронте", - добавила дипломат.

Кроме того, как отметила представитель российского дипведомства, продолжаются попытки насадить по миру "антироссийскую, русофобскую матрицу сознания". "Причем важно понимать, что ее закладкой и продвижением там занимаются на протяжении столетий. От газет и прессы XIX века до оголтелой антисоветской пропаганды и голливудского кино XX века, до фейковых кампаний и "хайли лайкли" провокаций нового тысячелетия. Сегодня мы наблюдаем апогей этих русофобских усилий", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.