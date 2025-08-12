Колокольцев: архитектуру безопасности не построить без традиционных ценностей

Глава МВД России отметил, что это краеугольный камень в фундаменте добрососедских отношений стран СНГ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям является составляющей, без которой невозможно дальнейшее выстраивание архитектуры безопасности. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, открывая в Санкт-Петербурге заседание Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ.

"Стремление сберечь социокультурную идентичность стран-содружества и приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям является той составляющей, без которой невозможно дальнейшее выстраивание архитектуры безопасности. По сути, речь идет об одном из краеугольных камней в фундаменте наших добрососедских отношений", - сказал он.

Колокольцев отметил, что мероприятие проводится в преддверии значимого события - 30-летия Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ. По его словам, за прошедшие годы эта базовая площадка зарекомендовала себя в качестве надежного механизма взаимодействия по вопросам правоохранительной деятельности.

"Проделана большая работа, в том числе инициирован ряд многосторонних международных соглашений и межгосударственных программ борьбы с преступностью. Уверен, что решения, принятые по итогам нынешнего заседания, будут способствовать более быстрому и эффективному выполнению задач, стоящих перед нашими ведомствами", - подчеркнул глава МВД РФ.