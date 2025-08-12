Эксперт Жарихин: Трамп вряд ли будет настаивать на выборах на Украине

Замдиректора Института стран СНГ считает, что у Вашингтона нет кандидата, который отвечал бы его интересам

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске вряд ли станет добиваться проведения выборов на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Изо всех сил настаивать на проведении выборов [на Украине] Трамп вряд ли будет", - сказал он.

По словам эксперта, у США нет кандидата, который отвечал бы их интересам. "Нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет очень высокий позитивный рейтинг среди населения - больше, чем у Зеленского, - и самый низкий негативный среди известных политиков. Но он является человеком Лондона, а не Вашингтона. Может быть, не так уж будет сильно заинтересован Трамп в том, чтобы менять Зеленского, который остается человеком Вашингтона, на посла в Лондоне", - пояснил Жарихин.

При этом политолог отметил, что формальным ответом Киева на предложение о выборах может стать ссылка на действующее в стране чрезвычайное положение, при котором их проведение невозможно.

Жарихин также выразил мнение, что саммит вряд ли принесет окончательное решение украинского вопроса, но "после этой встречи будет все-таки меньше той неопределенности, которая пока есть". "Будет яснее, о чем говорить, с каких позиций вести, как любит выражаться Трамп, торг вокруг условий мирного соглашения", - добавил эксперт.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.