На предстоящих выборах "Единую Россию" представят 951 участник спецоперации

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Максимальное количество кандидатов - участников специальной военной операции (СВО), выдвинутых "Единой Россией", должны одержать победу на выборах в сентябре, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на видеоконференции с региональными отделениями.

На предстоящих выборах партию представят 951 участник СВО. Говоря в целом о предстоящих кампаниях, Якушев призвал единороссов в регионах, где проходят выборы, сохранить и улучшить результаты пятилетней давности.

"По спискам необходимо набрать не менее 50%. Рейтинг у партии сейчас достаточно высокий для того, чтобы закрепить наши позиции. Накануне 2026 года - это наиважнейшая задача. Как и то, чтобы максимальное количество кандидатов - участников специальной военной операции, которых выдвинула "Единая Россия", одержали победу на выборах", - подчеркнул он.

Секретарь генсовета также отметил необходимость эффективной работы партийных проектов в регионах. "Если проекты требуют излишних затрат и неэффективны, нужно принимать решение об отказе от них", - напомнил Якушев.

Политик также сообщил, что "Единая Россия" проведет конкурс муниципальных депутатов, победителей которого определят народным голосованием. В конце года планируется федеральный форум муниципальных депутатов - логическое завершение региональных форумов. Помимо этого, в партии подготовили новое положение о сторонниках, которое будет согласовано с новым порядком вступления в "Единую Россию".