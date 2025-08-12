Командир спецназа "Ахмат" принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению с 12 по 15 августа медиафорума "Клуба народного единства" со Скоттом Риттером "Битва за правду"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия будет благодарна президенту США Дональду Трампу, если он сумеет завершить украинский конфликт на взаимовыгодных условиях. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

На площадке ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная проведению с 12 по 15 августа медиафорума "Клуба народного единства" со Скоттом Риттером "Битва за правду". Мероприятие проводится в рамках недели с Риттером.

"Мы с вами находимся на пороге встречи двух президентов - Америки и России. Если Трамп сумеет решить вопрос таким образом, что мы эту войну все-таки прекратим на взаимовыгодных условиях, соблюдая интересы и России, и Америки, мы будем ему говорить слова благодарности", - сказал Алаудинов.

В пресс-конференции приняли участие Апты Алаудинов, экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку, член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов Международного "Клуба народного единства" (МКНЕ) Скотт Риттер, член СПЧ Александр Ионов, сопредседатель клуба, политический философ Александр Казаков.

Участники медиафорума обсудят создание международной коалиции журналистов и экспертов против цензуры, разработку дорожной карты по противодействию русофобской пропаганде, а также запуск серии расследований о нарушениях свободы слова в ЕС и США.

О встрече президентов на Аляске

В четверг, 7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин.

По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента США, саммит двух глав государств состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.