Захарова заявила, что провокации стали почерком Киева

Официальный представитель МИД прокомментировала данные Минобороны о том, что Украина готовит провокацию для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Преступные провокации уже стали почерком киевского режима, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала данные Минобороны России о том, что Киев готовит провокацию для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. "Уже стало их преступным почерком", - указала дипломат.

12 августа в МО РФ сообщили, что непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар в Харьковской области с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты. Киев попытается возложить ответственность на ВС РФ, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.