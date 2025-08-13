Фамилия может быть любой, а политика останется той же, считает украинский экс-премьер

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Проведение нормальных выборов на Украине в настоящее время невозможно, режим Владимира Зеленского воспроизведет лишь свою копию. Об этом заявил в интервью ТАСС премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"В данном случае никакие выборы в настоящее время невозможны. Это совершенно очевидно. Можно заставить Зеленского провести выборы. Это вполне возможности Соединенных Штатов покрывают. Но режим Зеленского воспроизведет вторую копию режима Зеленского. Совсем необязательно новый лидер будет называться Зеленским, фамилия может быть любой, а режим сохранится и будет продолжать ту же самую политику русофобии, нацизма, бандеровщины и, по сути дела, пропаганды войны", - сказал он.

Выборы президента должны были пройти на Украине в марте 2024 года. Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. При этом сам он заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридическим столкновением, которое обесценит любые итоги переговоров.