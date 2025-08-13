На повестке заседания будут вопросы углубления интеграции процессов в Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате в Киргизии 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"15 августа в рамках официального визита в Киргизскую Республику (город Чолпон-Ата) председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета", - указано в сообщении.

На повестке заседания будут вопросы углубления интеграции процессов в Евразийском экономическом союзе, в том числе "в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, а также в сфере охраны природы".

Как ожидается, участники встречи смогут согласовать концепции развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ЕАЭС и утверждение программы развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров. Помимо этого "стороны рассмотрят актуализацию плана мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2024-2026 годы".

Кроме того, участники заседания планируют обсудить и реализацию подходов по регулированию климатической повестки.

В пресс-службе отметили, что в 2025 году председательствовать в органах ЕАЭС, в том числе и в Евразийском межправительственном совете, будет Белоруссия.

Накануне кабмин сообщал, что 14 августа Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым. На встрече главы правительств планируют обсудить в том числе развитие практической кооперации в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре.