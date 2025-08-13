Полноценное восстановление сотрудничество возможно на фоне разморозки арктических проектов, сообщил Владимир Васильев

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Международная неправительственная организация "Северный форум" готова к полноценному восстановлению сотрудничества с Аляской на фоне ожиданий разморозки арктических проектов, заявил ТАСС исполнительный директор секретариата организации Владимир Васильев.

Проведение переговоров президентов РФ и США запланировано на 15 августа на Аляске. Многие эксперты говорят, что выбор места проведения саммита не является случайным и считают, что у России и США большой потенциал развития проектов в Арктике.

"Нас, конечно, приятно удивило, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на Аляске. Именно там как раз родился Северный форум, с Аляски началось сотрудничество на уровне регионов. Мы готовы возобновить полноценное сотрудничество со штатом Аляска по широкому кругу вопросов", - сказал Васильев.

Он считает, что выбор Аляски в качестве места переговоров "свидетельствует о том, что много внимания будет уделяться Арктике, арктическому сотрудничеству". "Одним из направлений сотрудничества является идея создания Тихоокеанского партнерства Северного форума с приглашением стран Азии. Напомню, что Российско-американское тихоокеанское партнерство было ликвидировано в 2022 году и, скорее всего, не будет восстановлено", - отметил Васильев.

Предыстория взаимоотношений

По словам Васильева, до 2022 года с Аляской "были очень хорошие отношения, много контактов, взаимодействия по самым разным направлениям". "Конечно, сыграло роль, что штаб-квартира Северного форума находилась в Анкоридже. Финансовый кризис 2008-2011 годов привел почти к распаду организации, и перевод секретариата в Якутск стал абсолютно оправданной мерой. Мы смогли спасти организацию. В 2011 году Аляска уходила из Северного форума, а в 2016 году губернатор Билл Уокер подписал соглашение о восстановлении членства. С того момента мы считаем, что Аляска у нас в рядах", - отметил он.

Васильев сказал, что в Анкоридже работало представительство авиакомпании "Якутия". "В разные годы были рейсы из Анкориджа в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск. Летом 2022 года планировалось продолжить рейсы между Россией и США. С американскими коллегами, в том числе с представительством авиакомпании "Якутия", планировали создание международной ассоциации "Алсиб" и реализации ряда совместных проектов в регионах, по которым пролегал маршрут", - рассказал собеседник агентства.

Алсиб - советский участок воздушной трассы Аляска - Сибирь, по которой советские и американские летчики перегоняли истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу. По словам Васильева, энтузиасты-любители авиации из США хотели пролететь от Аляски до Красноярска на самолетах времен Второй мировой войны.

"В условиях пандемии совместно с бизнес-партнерами из Аляски мы проводили семинары по деловому сотрудничеству с участием экспертов многих стран, заинтересованных во взаимодействии в Арктике. Ранее успешно реализовывались проекты по профилактике зависимостей, развитию телемедицины, малой авиации, зоопарков, управлению популяциями бурых медведей, учету водоплавающих птиц и много других", - добавил Васильев.

О Северном форуме

Форум объединяет глав северных регионов. Он рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций. В форум входят Якутия, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, Магаданская область, ЕАО, НАО, ХМАО, Чукотка и ЯНАО, американский штат Аляска, южнокорейская провинция Канвондо. До 2013 года секретариат Северного форума располагался на Аляске в Анкоридже, в настоящее время - в Якутске.