МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Почти все журналисты кремлевского пула, сопровождающие президента РФ Владимира Путина на Аляску на саммит с лидером США Дональдом Трампом, получили американские визы. Однако на данный момент еще не все паспорта возвращены американским посольством.

Как передает корреспондент ТАСС, представителям российских СМИ выдали однократную журналистскую визу типа I до отлета борта. Визы действительны до ноября.

В последние годы российские журналисты при поездках в США сталкивались с практикой визовых ограничений. В сентябре 2023 года американское консульство в Москве выдало журналистам, сопровождавшим главу МИД Сергея Лаврова на Генассамблею ООН, визу типа C2, которая позволяла совершать поездки в Соединенные Штаты "с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций". На практике это означало, что представители прессы при ограничении в 40 км от центра Нью-Йорка не могли, к примеру, посетить для интервью Вашингтон. При этом во время посещения ООН Лавровым в январе 2024 года въездные документы для СМИ ограничений не предусматривали.

В июле 2024 года ситуация с ограничением передвижения вновь повторилась. Тогда глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк, где состоялось министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Журналистам его пула американской стороной были выданы въездные документы с припиской, что они могут находиться на расстоянии не более 25 миль от центра Нью-Йорка, что равнозначно 40 км.