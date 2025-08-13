Субраманьям Джайшанкар прибудет в Россию с официальным визитом

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 августа переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который будет находиться в Москве с официальным визитом. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"21 августа состоятся переговоры министра [иностранных дел России Сергея Лаврова] с индийским коллегой [Субраманьямом] Джайшанкаром, который будет находиться в Москве с официальным визитом для участия в 26-м заседании межправительственной Российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству", - сказал он.

По словам Фадеева, главы внешнеполитических ведомств обсудят "важнейшие темы двусторонней повестки дня, а также актуальные аспекты взаимодействия в международных форматах".