Он проработал в МИД 40 лет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила ТАСС, что посол РФ в Италии и Великобритании в отставке Анатолий Адамишин умер, он проработал в МИД 40 лет.

"С прискорбием сообщаем. Умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения. Проработал в МИД 40 лет", - сообщила дипломат.

Захарова добавила, что в ближайшее время будет опубликован официальный некролог.

Анатолий Леонидович Адамишин - советский и российский дипломат, выдающийся государственный деятель. Свой профессиональный путь в должности атташе посольства СССР в Риме Адамишин начал еще в начале 60-х годов. Дипломат сыграл ключевую роль в становлении основ межгосударственных отношений России и Италии в качестве чрезвычайного и полномочного посла сначала СССР, а затем Российской Федерации (1990-1992). Кроме того, он принимал участие в разработке главных положений Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, подписанного в 1994 году. С 1994 года занимал должность посла России в Великобритании, в 1997-1998 - министра Российской Федерации по сотрудничеству с государствами СНГ. С 2004 года - президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества.