Мероприятие пройдет на Аляске 15 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите РФ - США на Аляске 15 августа. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Да, я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу", - сказал он.

Говоря о повестке дня саммита, дипломат предложил переадресовать этот вопрос в пресс-службу президента РФ.

"Как известно, особенно в период работы предыдущих администраций, отношения двух стран существенно просели. Данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути становления нормального, функционального двустороннего диалога, который имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности", - подчеркнул Фадеев.

Президент США Дональд Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.