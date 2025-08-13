Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев отметил, что своими действиями "Осло нагнетает вокруг архипелага атмосферу конфронтационности"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россия считает неприемлемым курс норвежских властей на милитаризацию архипелага Шпицберген. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Считаем категорически неприемлемой избранную норвежскими властями линию на милитаризацию Шпицбергена, демонстрирующую грубое пренебрежение договором 1920 года. Своими провокационными действиями Осло нагнетает вокруг архипелага атмосферу конфронтационности, что чревато ростом напряженности в высоких широтах", - подчеркнул он.

Как отметил дипломат, Москва фиксирует усилия Осло по укреплению своего суверенитета над архипелагом в нарушение договора и в ущерб российским интересам. "Вводятся все новые ограничения осуществления Россией на Шпицбергене хозяйственной деятельности и научной активности. Так на Шпицберген был распространен дискриминационный антироссийский санкционный режим. Это препятствует полноценной реализации российскими гражданами и организациями гарантированных им договором прав и возможностей по доступу к работе на территории архипелага", - указал он.

Как отметил Фадеев, российская сторона ожидает, что норвежцы пересмотрят свое политизированное, неконструктивное отношение и подходы и вернутся к добросовестному выполнению взятых на себя 100 лет назад обязательств. "Российское присутствие на Шпицбергене вопреки чинимым трудностям и препятствиям будет и далее развиваться и расширяться в полном соответствии с договором 1920 года. У России большие плана по наращиванию научно-исследовательской составляющей, развитию туризма, улучшению транспортной доступности, благоустройству, модернизации инфраструктуры российских поселков. И договор 1920 года предоставляет для этого все необходимые правовые основания", - заключил дипломат.