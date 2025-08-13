Лидер ЛДПР считает, что "приезжие, которые знают, что информация о них под контролем, как минимум будут вести себя сдержаннее"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать всех мигрантов, въехавших в Россию без визы, пройти биометрическую регистрацию в приложении "Госуслуги RuID" до конца года. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

"Все мигранты, въехавшие без визы, должны до конца года сдать биометрию через "Госуслуги RuID". И никаких отговорок. Не сдал - значит, тебе нечего делать в России. По истечении срока - автоматическая депортация за свой счет и запрет въезда на длительный срок", - сказал Слуцкий.

Он напомнил, что с 1 июля заработала обязательная биометрия для мигрантов, въезжающих в Россию, при этом на территории страны уже находятся миллионы человек, которые въехали ранее без визы. "Миллионы приезжих уже здесь. Данные о них нам не нужны? Именно от этих невидимок исходит основная опасность. В нашу страну годами приезжали люди, о которых мы мало что знаем", - подчеркнул депутат.

Лидер ЛДПР считает, что "приезжие, которые знают, что информация о них под контролем, как минимум будут вести себя сдержаннее". "Так мы поможем правоохранительным органам вернуть порядок на улицы. Поэтому ЛДПР будет добиваться, чтобы в каждом регионе России был стопроцентный учет мигрантов", - заключил он.