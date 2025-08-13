Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев подчеркнул, что российская делегация в ходе переговоров на Аляске будет руководствоваться национальными интересами

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российская делегация в ходе переговоров на Аляске будет руководствоваться национальными интересами, территориальное устройство РФ закреплено в Конституции. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев в ответ на просьбу прокомментировать позицию Москвы относительно возможности обсуждения обмена территориями с Киевом в ходе встреч на Аляске.

"Здесь, наверное, не нужно даже изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано", - ответил Фадеев.

"Поэтому, что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - подчеркнул дипломат.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, как отметил Ушаков, "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы" России и США, "просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.