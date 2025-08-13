Гибель представителей СМИ "стала сегодня трагической реальностью", отметил заместитель директора департамента информации и печати министерства Алексей Фадеев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россия считает атаки Израиля на журналистов в секторе Газа неприкрытым покушением на свободу прессы. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, отвечая на вопрос о гибели журналистов телекомпании Al Jazeera в результате ударов ЦАХАЛ.

"Мы рассматриваем случившееся [гибель журналистов] как очередное проявление нарушений международного права, систематически совершаемых на оккупированной палестинской территории, как неприкрытое покушение на свободу прессы. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами или даже просто оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", - сказал Фадеев.

Он отметил, что гибель представителей СМИ "стала сегодня трагической реальностью", а по оценкам ООН с октября 2023 года в анклаве были убиты более 240 журналистов. "Это, конечно, очень трагический и тревожный сигнал", - подчеркнул дипломат.

Фадеев также напомнил о неизменной позиции России в вопросе урегулирования ситуации в анклаве и "безальтернативности решения палестинской проблемы в целом на известной двугосударственной международно-правовой основе".