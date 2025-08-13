Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев напомнил, что 1 июля в ведомство вызван посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, которому был заявлен "протест в связи с недружественными действиями Баку"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россия ведет с азербайджанской стороной работу над вариантами скорейшего освобождения и возвращения домой удерживаемых в Баку российских граждан. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"В настоящее время с азербайджанской стороной ведется работа над вариантами скорейшего освобождения и возвращения домой удерживаемых в Баку российских граждан. Исходим из того, что такое решение стало бы значительным шагом в процессе стабилизации межгосударственных отношений России и Азербайджана", - сказал он.

Фадеев напомнил, что 1 июля в МИД РФ был вызван посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, которому был заявлен "протест в связи с недружественными действиями Баку". "И ранее нами уже отмечалось, что основания для подобных действий азербайджанских правоохранительных органов попросту отсутствовали. Мы добились обеспечения консульского доступа сотрудников посольства России в Азербайджане к арестованным россиянам и оказываем им необходимую помощь, реагируем на их вопросы и запросы", - отметил он.

О противоречиях Москвы и Баку

28 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х. Под стражу заключены восемь обвиняемых. По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне.

В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также ряд граждан РФ. Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.