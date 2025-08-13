Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль уделили внимание положению дел в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на ситуацию в секторе Газа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Основное внимание было уделено положению дел в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на ситуацию в секторе Газа. С российской стороны подтверждена готовность продолжать политико-дипломатические усилия, направленные на скорейшее прекращение кровопролития", - отметили в министерстве.

"Отмечена неизменность позиции в поддержку справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в сообщении.

В МИД рассказали, что обсуждались также отдельные актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.