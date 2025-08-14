Председатель Госдумы назвал это поступком

ПХЕНЬЯН, 14 августа. /ТАСС/. Россия никогда не забудет, что солдаты из Корейской Народно-Демократической Республики пришли на помощь и пожертвовали собой ради освобождения Курской области, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Ваши воины пришли на помощь и пожертвовали собой, чтобы освободить Курскую область. Это поступок. Мы этого никогда не забудем", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.