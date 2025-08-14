Путин: высокие технологии играют все большую роль в проектах России и Киргизии

Президент РФ отметил, что рост экономического сотрудничества двух стран стал во многом возможен благодаря деятельности Российско-кыргызского фонда развития, который за годы своей работы проинвестировал в свыше 3,5 тыс. проектов на сумму более $900 млн

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Стратегическое партнерство России и Киргизии успешно развивается, а экономическое сотрудничество является его важнейшей составляющей. Все более значимую роль в совместных российско-киргизских проектах играют высокие технологии, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам 7-го российско-киргизского бизнес-форума.

"Отношения между Россией и Киргизией успешно развиваются в духе стратегического партнерства и сотрудничества. Их важнейшей составляющей неизменно остается экономическое сотрудничество. Высокими темпами растет двусторонний торговый оборот. Наша страна занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в киргизскую экономику", - подчеркнул Путин в телеграмме, зачитанной на форуме начальником управления российского президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.

"Все более значимую роль в реализации наших совместных экономических проектов играют высокие технологии", - добавил глава российского государства, указав, что в этом году бизнес-форум посвящен вопросам обеспечения цифрового суверенитета и технологических операций как на двусторонней основе, так и в рамках ЕАЭС.

По словам Путина, рост экономического сотрудничества двух стран стал во многом возможен благодаря деятельности Российско-кыргызского фонда развития, который за годы своей работы проинвестировал в свыше 3,5 тыс. проектов на сумму более $900 млн. При поддержке фонда, отметил президент, в различных регионах и городах Киргизии строятся современные промышленные предприятия и социальные объекты, создаются десятки тысяч рабочих мест.

"Рассчитываю, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическую реализацию в интересах дальнейшего упрочения взаимовыгодных российско-киргизских экономических связей. Желаю вам успехов и всего самого доброго!" - подытожил он.