Председатель Совфеда высоко оценила достигнутый уровень российско-пакистанского парламентского взаимодействия

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Совфед РФ и парламент Пакистана совместными усилиями придадут весомый импульс развитию отношений двух стран. Убежденность в этом выразила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем независимости Пакистана на имя председателя Сената парламента страны Юсуфа Резы Гилани.

"Высоко оцениваем достигнутый уровень российско-пакистанского парламентского взаимодействия и уверены в его дальнейшем укреплении. С удовлетворением вспоминаю наши конструктивные переговоры весной 2025 года в Москве. Убеждена, что совместными усилиями мы придадим весомый импульс развитию межгосударственных отношений", - отметила Матвиенко.