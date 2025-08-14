Спецборт Ил-96 вылетел из Внуково на Аляску

На нем может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита между президентом России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом

Москва, 14 августа. /ТАСС/. Спецборт Ил-96 вылетел из аэропорта Внуково и направляется на базу Элмендорф-Ричардсон, которая находится в Анкоридже на Аляске.

По данным ТАСС, на нем может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита между президентом России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Также 14 августа запланирован вылет в Анкоридж самолета с российской прессой, получившей визы в США для освещения встречи.

По данным сервиса Flightradar, самолет специального летного отряда "Россия" Ил-96 вылетел из аэропорта Внуково в 07:50 мск и направляется на базу ВВС США Элмендорф, которая находится в Анкоридже на Аляске. По данным сервиса Flightradar, расчетное время прибытия борта 06:43 утра по местному времени.

В новость внесена правка (12:14 мск) - уточняется модель самолета, верно - Ил-96.