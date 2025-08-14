Мероприятие прошло в Киргизии

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. /ТАСС/. Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе состоялось в Киргизии. В нем вместе с руководителями кабминов стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и партнерами объединения принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Помимо главы российского кабмина, в заседании ЕМПС участвовали премьеры Белоруссии, Казахстана и Киргизии - Александр Турчин, Олжас Бектенов и Адылбек Касымалиев. Армению представляет вице-премьер Мгер Григорян.

Также в мероприятиях Евразийского межправительственного совета поучаствуют главы правительств стран-наблюдателей - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф и премьер Узбекистана Абудлла Арипов. Глава правительства Кубы Мануэль Марреро Крус присоединится к встрече по видеосвязи.

Киргизский премьер выступил с приветственным словом к участникам. Также обратился к собравшимся премьер-министр председательствующей в ЕАЭС Белоруссии.

15 августа, как ожидается, ЕМПС соберется на заседание в расширенном составе - с участием делегаций от каждой страны.