В российском посольстве расценили действия Таллина как очередную попытку осложнить деятельность диппредставительства

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Власти Эстонии не смогут парализовать работу посольства РФ, дипломаты продолжат свою работу. Об этом заявило российское диппредставительство в Таллине.

"Расцениваем их [действия Таллина] как очередную попытку осложнить деятельность диппредставительства, парализовать работу консульского отдела в и без того сложных условиях, созданных руководством Эстонии в последнее время. Не выйдет. Российские дипломаты продолжат выполнять свой профессиональный долг по оказанию помощи и отстаиванию интересов десятков тысяч проживающих в республике соотечественников", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве РФ назвали обвинения эстонский властей абсурдными и отметили, что враждебные действия Таллина не останутся без ответа.

13 августа Министерство иностранных дел Эстонии объявило дипломатического сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну. Как утверждали в ведомстве, "дипломат принимал непосредственное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии". Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что высылка Эстонией российского дипломата является не первым враждебным действием со стороны Таллина, ответные шаги Москвы будут прорабатываться.