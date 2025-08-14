Мишустин принес на встречу с президентом Киргизии учебники русского языка

Председатель правительства РФ передал их киргизской стороне в развитие договоренностей

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 14 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принес на встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым учебники русского языка для киргизских школ. Глава кабмина передал их киргизской стороне в развитие договоренностей, достигнутых между Москвой и Бишкеком после июльского визита Жапарова в РФ.

"Мы также искренне заинтересованы в развитии наших культурно-гуманитарных связей, ведем последовательную работу по стратегическому проекту - вашему с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем [Путиным] решению по созданию в Киргизии девяти русских школ с двумя дипломами по стандарту Киргизии и России, - обратился Мишустин к Жапарову. - И, конечно, хотели поблагодарить вас за то бережное и внимательное отношение, которое вы уделяете использованию русского языка".

"И, пользуясь случаем, - заметил российский премьер, - я привез вам, Садыр Нургожоевич, учебники русского языка, который, надеюсь, как раз будет изучаться детишками Киргизии. Здесь хочу вам их передать".

С российской стороны во встрече участвуют вице-премьер Алексей Оверчук и министр экономического развития Максим Решетников.