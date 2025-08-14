Член СПЧ Ионов: жители Донбасса и Новороссии не приняли бы возвращение на Украину

Правозащитник добавил, что жители исторических регионов РФ, вошедших в состав страны, не хотят жить больше на территории государства, где им "скоро запретят думать на русском языке"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Жители освобождаемых в ходе СВО территорий Донбасса и Новороссии встречают российских воинов с радостью и никогда не приняли бы возвращение под власть киевского режима. Об этом заявил в интервью ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

"Население на освобожденных территориях, безусловно, не просто довольно, оно счастливо, что русская армия пришла и освободила их населенные пункты. Они не хотят, чтобы какой-то город или село, область или край отошли назад украинскому режиму. Это невозможно, это не укладывается в их конструкцию мира, ведь они со слезами на глазах встречают бойцов русской армии, которые их сегодня пришли освобождать", - сказал Ионов, который в рамках своей правозащитной и благотворительной деятельности регулярно посещает вернувшиеся в состав России исторические территории.

Правозащитник добавил, что жители исторических регионов РФ, вошедших в состав страны, не хотят жить больше на территории государства, где им "скоро запретят думать на русском языке".

В МИД РФ ранее, комментируя публикации о возможности обсуждения "обмена территориями" с Киевом в ходе саммита РФ - США на Аляске, заявили, что территориальное устройство РФ закреплено в конституции и "этим все сказано".