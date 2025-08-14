Перед собравшимися выступил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

ПХЕНЬЯН, 14 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая в Пхеньяне на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, поздравил руководство и народ Корейской Народно-Демократической Республики от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

"В Пхеньяне прошло торжественное собрание, приуроченное к 80-летию освобождения Кореи от японского колониального господства. Перед собравшимися выступил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. От имени президента России Владимира Путина руководство и народ Кореи поздравил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, зачитав текст послания", - говорится в сообщении.

В поздравлении президента РФ отмечается, что узы боевого братства и взаимопомощи, "закаленные в те далекие военные годы", остаются прочными и надежными. "Это в полной мере подтвердило героическое участие корейских военнослужащих в освобождении территорий Курской области от украинских захватчиков. Российский народ навсегда сохранит память об их мужестве и самоотверженности", - отметил глава государства.

Также Путин выразил уверенность, что последовательная реализация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного российско-корейского сотрудничества во всех сферах. "Действуя сообща, Россия и КНДР смогут и впредь эффективно защищать свой суверенитет и вносить весомый вклад в построение справедливого многополярного миропорядка", - говорится в поздравлении президента, зачитанном Володиным.

Володин во главе делегации Госдумы прибыл в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства. В честь национального праздника в Пхеньяне состоялся патриотический концерт. Корейские артисты и творческие коллективы в том числе исполнили песни о России и Великой Победе на русском языке.